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ثقافة وفنون

تريللر فيلم المخفى لعمرو عبد الجليل يتصدر تريند "X" قبل طرحه بالسينمات

المخفي
المخفي

تصدر تريللر فيلم "المخفى" للنجمين عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان وآخرين، تريند موقع التدوينات القصيرة "X"، وذلك بعد إعلان موعد طرحه يوم الأربعاء المقبل في دور العرض السينمائي بمصر، ليلاحق عرضه يوم الخميس من الأسبوع ذاته في السعودية والوطن العربى.

فيلم المخفي

وكان قد طرح نجوم وصناع الفيلم خلال الأيام المنقضية الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم والتى حملت عنوان “جتلكوا”، وتصدرت تريند إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ومنها موقع "إنستجرام" وتطبيق "تيك  توك" خلال الأيام المنصرمة، مردفين أيضًا بطرح البوستر الرسمي للفيلم والذى تضمن ظهور الأبطال الرئيسيين له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، وريهام الشنواني وآخرين.

ومن جانبه سبق وأن نشر الفنان أحمد سلطان خلال الأيام الماضية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأغنية الدعائية الترويجية للفيلم معلقًا: "هنودع الصيف بأغنية "جتلكوا"، الأغنية الدعائية لفيلم "المخفي" مع ريشا كوستا وسمارة ناو، ثم انهالت عليه التعليقات الحماسية من الجمهور بالنجاح والتفوق عند طرحه.

واتبعت الشركة المنتجة خلال الأيام المنقضية قبل طرح الفيلم بإنتشار الخطة الدعائية والترويجية للعمل فى نطاق كبير، وذلك بتفعيل خطتها التسويقية على الطرق والكبارى فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية بنشر البوسترات الرسمية والفردية لنجوم الفيلم.

أحداث فيلم المخفي

وتتمحور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

ويذكر أن البوستر التشويقى للفيلم تسبب فى حالة من الجدل على السوشيال ميديا عند طرحه، حيث ربط الجمهور بينه وبين المطرب توليت الذى يتعمد إخفاء وجهه وشخصيته آنذاك.

وجدير بالذكر أن فيلم المخفى هو من إنتاج شركة أوريجينال ميديا جلوبال شو لكل من المنتج محمد سمير وأحمد رضا وأحمد أمين والذى يتضمن نخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

المخفي احمد سلطان فيلم المخفي

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