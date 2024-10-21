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ثقافة وفنون

سلوى عثمان تواصل تصوير مشاهدها في "حكيم باشا" بمنطقة دهشور

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو

 

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا” بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو، إنها بدأت  تصوير مشاهدها في العمل منذ نحو أسبوع بمنطقة دهشور.

وأضافت أن هذا هو التعاون الثاني لها مع مصطفى شعبان، بعد مسلسل أيوب، وقالت إن الأجواء جميلة جدا داخل مجموعة العمل، وإن مصطفى شعبان فنان محب لكل زملائه ويهتم بنجاح الكل.

 

 

مسلسل حياة أو موت

 

 في جانب آخر تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل حياة أو موت، بطولة حنان مطاوع.

 

 

 ومسلسل حياة أو موت يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس،   تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

 

 

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سلوى عثمان الفنانة سلوى عثمان مسلسل حكيم باشا الفنان مصطفي شعبان

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