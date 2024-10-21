الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رياضة

نهائي السوبر المحلي، صداع برأس كولر قبل صدام الزمالك بسبب هذا المركز

كولر
كولر

يستعد الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في نهائي بطولة السوبر المصري، الخميس المقبل، بعدما نجح الأهلي في التأهل بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بنصف النهائي. 

ويمثل الخط الخلفي للنادي الأهلي أزمة كبيرة لدى مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك بسبب  تعرض رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا وعدم معرفة إمكانية لحاقهم بمباراة الزمالك من عدمه. 

وتأتي إصابة ربيعة وعمر كمال بجانب عدم تعافي أشرف داري من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، مما يؤدي لمواجهة كولر أزمة كبيرة في هذا المركز  بسبب  النقص العددي، خاصة وأن الفريق الأحمر يفقد جهود ثلاثي أيضا في هذا المركز وهم: علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد. 

ومن المقرر أن يجتمع كولر مع جهازه المعاون لبحث كيفيه التغلب علي تلك المشكله خاصة في حال عدم لحاق ربيعة وعمر كمال بالقاء الزمالك، بجانب دراسة البدائل الأمثل للاعتماد عليهم في هذا المركز. 

دراسة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة الفريقين

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهاز المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الزمالك وذلك لدراسة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة الفريقين يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المحلي. 

وأوصى كولر معاونيه بأن يتضمن التقرير كافة نقاط القوة والضعف لجميع لاعبي الزمالك لدراستها قبل النهائي المنتظر بين القطبين.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

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