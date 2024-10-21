الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

السوبر المصري، شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن هوية طاقم حكام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمحدد لها مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

وكشف مصدر مسئول بـاتحاد الكرة في تصريحات لفيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وبعد الاتفاق مع محمد فاروق رئيس لجنة الحكام وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة، استقر على الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة النهائية بكأس السوبر المصري بين القطبين.

وجاءت هذه الخطوة من قبل مسئولى اتحاد الكرة لرفع الضغوط عن كاهل الحكام المصريين، خاصة أنهم مقبلون على بداية موسم كروي جديد سينطلق بعد أيام قليلة، ويرغب مسئولو الجبلاية في أن يدخل الحكام الموسم المحلي الجديد دون أي مشاكل أو أزمات.

محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، فيتو
محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، فيتو

طاقم تحكيم أجنبي من الدوري السعودي

وعلمت فيتو أن مسئولي اتحاد الكرة تواصلوا مع مسئولي موسم الرياض في السعودية من أجل توفير طاقم حكام أجنبي، من المشاركين في إدارة مباريات الدوري السعودي (دوري روشن)، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالإمارات، خاصة أن جميع حكام النخبة في أوروبا مشغولون في إدارة مباريات دوريات بلادهم 

ومن المتوقع أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن أسماء طاقم حكام نهائي السوبر المصري خلال الساعات الـ48 المقبلة.

الزمالك لم يطلب حكاما أجانب

وكان اتحاد الكرة المصري أكد في وقت سابق اليوم الإثنين أن نادي الزمالك لم يتقدم بطلب رسمي بتعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، في اللقاء المحدد له مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوبر المصرى نهائي السوبر المصري حكام مباراة نهائي السوبر المصري الأهلى والزمالك الأهلي الزمالك اتحاد الكرة

مواد متعلقة

نهائي السوبر المصري، كولر يوصي معاونيه بهذا الأمر استعدادا للزمالك

اتحاد الكرة ينفي طلب الزمالك حكام أجانب لنهائي السوبر المصري

نهائي السوبر المصري، كولر يعيد هذا اللاعب إلى الدكة أمام الزمالك

وصول حكام بطولة السوبر المصري للإمارات

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

قبل الغرامة، موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

هل تورط محمد صبحي في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات؟ الحارس يجيب

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

منوعات

المزيد

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد استهدافها من قبل الاحتلال.. ما هي جمعية القرض الحسن اللبنانية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أسماء سورة الإخلاص ولماذا تعدل ثلث القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية