الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أصوات حزب الكنبة، كتلة بدون توجهات حزبية يراهن عليها ترامب للفوز بالرئاسة الأمريكية

ترامب
ترامب

نشرت صحيفة بريطانية اليوم، مقالا حول كتلة انتخابية مؤثرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعيدة كل البعد عن التجاذبات الحزبية بين الديقمراطيين والجمهوريين.

الأصوات المستقلة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

ووفق صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن هذه الأصوات المستقلة، التي لا تميل إلى أي من المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب أو كامالا هاريس، يمكن أن تحسم المعركة الانتخابية للسباق الرئاسي الأمريكي.

ويرى كاتب المقال، أن هناك حالة من الاستقطاب بين الفريقين، من جانبهم يري الديمقراطيون، أن ترامب سوف يكون نهاية الديمقراطية، في حين يرى الجمهوريون أن كاملا هاريس سوف تسحق الحريات.

وترجح الصحيفة، أن الأمر برمته قد يكون معلقا بين يدي بضعة آلاف من الناخبين المستقلين الذين لا يميلون إلى أي من مرشحي الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، مؤكدًا أن "الجهود الفردية تعني الكثير". 

وضرب مثالًا على ذلك بولاية بنسلفانيا والأصوات غير الموجهة بها، وإمكانية أن تحدد هذه الفئة من الناخبين مصير مقعد الرئاسة الأمريكية.

وأِشارت إلى أنه بينما يعاني مقر الحملة الانتخابية للمرشحة هاريس في جيتيسبرغ بولاية بنسلفانيا، يعاني من نقص في المتطوعين، كان مقر حملة ترامب في المدينة صاخبًا ومزدحمًا بالمتطوعين والمواد الإعلانية والدعائية مثل قبعات البيسبول التي كتبت عليها عبارة "المسيح منقذي.. وترامب رئيسي".

إعادة انتخاب ترامب سوف يكون كارثة مروعة

وقال كاتب المقال: "ما ضايقني أكثر هو أني فشلت في تخيل ما قد يحدث، فقد أمضيت الأسبوع السابق بين عدد كبير من خبراء السياسة الخارجية الذين رأوا بالإجماع أن إعادة انتخاب ترامب سوف يكون كارثة مروعة".

وأضاف: "قد يصوت ما يقرب من نصف الناخبين الأمريكيين لشخص يعتبره أصدقائي محتالًا وأحمقًا وربما خائنًا، ومن السهل للغاية إلقاء اللوم في هذا على الدعاية الجهل والعنصرية. لكن التحدث إلى الناخبين الجمهوريين يرسم صورة مختلفة تمامًا".

الناخبون المحايدون فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وأكد الكاتب فى مقاله بالصحيفة، أن أغلب من أتحدث إليهم من الناخبين المحايدين -يطلق عليهم فى الشرق الأوسط حزب الكنبة-، الذي لم يقرروا بعد إلى من يصوتون، يميلون بقوة إلى التصويت لدونالد ترامب. فمنهم من يرى أن هاريس لن تتمكن من حماية الأمريكيين من خطر الهجرة غير الشرعية والإرهاب وأنها لن تتمكن أيضًا من حمايتهم الآثار التي تضر بأوضاعهم المعيشية على المدى القصير جراء التحول إلى الطاقة النظيفة.

ولخص الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك هو أن خطاب ترامب يتوافق مع المبادئ الوطنية التي يؤمنون بها بينما السبب الثاني وراء ميلهم إلى ترامب هو أن هاريس غير مقنعة، إذ أنها مرشحة ضعيفة بسجل ضعيف ورسائل ضعيفة تتمتع بدعم وتغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام ذات التوجهات الليبرالية.

ترامب: السلام يعود إلى الشرق الأوسط بمجرد عودتى إلى البيت الأبيض

هاريس: على أمريكا دعم إسرائيل دائما وأنا متمسكة بذلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب هاريس بنسلفانيا الديقمراطيين الجمهوريين

مواد متعلقة

تقرير يتوقع تدخل 3 دول للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية

سلاح الفرح، خطة هاريس لهزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية