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63 % لهاريس مقابل 37 % لترامب، نتائج أول استطلاع رأي بعد مناظرة مرشحي الرئاسة الأمريكية

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

انتهت قبل عدة ساعات المناظرة التي جمعت الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية ودونالد ترامب ومنافسته عن المعسكر الديمقراطي  كامالا هاريس  نائبة الرئيس الأمريكي.

 أول استطلاع رأي بعد مناظرة ترامب وهاريس

 برز أول استطلاع للرأي أجرته   شبكة "سي أن أن" شمل آراء متابعين للمناظرة، إذ أظهر أن 63% من المستطلعين رأوا أن هاريس تفوقت على ترامب، مقابل 37%، لصالح ترامب.

وفسر خبراء هذا الاستطلاع بأنه الأقرب للحقيقة، وأن الأمور بعد  المناظرة الأولي، التي لربما تكون  الوحيدة ستسير لصالح كاملا هاريس، إذ لم يتفقا على إجراء مناظرات أخرى، لا سيما أن ولاية بنسلفانيا التي جرت فيها المناظرة هي من ستقرر نتيجة الانتخابات المقبلة، وتشهد منافسة محتدمة وحامية، ما سيخدم هاريس أكثر، ويقربها إلى عتبة البيت الأبيض.

ويرى محللون أن هاريس تفوقت على أداء منافسها ترامب، وتمكنت من التغطية على الأداء الكارثي للرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة السابقة التي جمعته مع ترامب، وتسببت أو أسهمت في انسحابه من السباق قبل دخولها المعترك الانتخابي بوصفها مرشحًا بديلًا لبايدن.

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وفي المقابل عد آخرون ما جرى خلال المناظرة لم يرق لمستوى الهزيمة بالنسبة لترامب، مشيرين إلى أنه لم يخرج عن النص كما كانت تشير التوقعات قبل المناظرة، إضافة لمحافظته على الهدوء المدروس لتلافي الزلات، وتكرار ما حدث مع منافسه السابق جو بايدن للابتعاد عن دائرة السخرية والانتقاد في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من ماراثون البيت الأبيض.

وقبل المناظرة، انقسم الناخبون الأمريكيون بالتساوي حول المرشح الذي سيحقق أداءً أقوى، إذ قال 50% إن هاريس ستفعل ذلك، و50% أن ترامب سيفعل ذلك، وأشارت الشبكة إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس آراء المناظرة فقط بين الناخبين الذين تابعوها، ولا تمثل آراء جمهور الناخبين الكامل.

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الرئيس الأمريكى الرئيس الامريكي السابق انتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب وهاريس

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