انتخابات الرئاسة الأمريكية تدخل مرحلة الحسم، هاريس تطلب مناظرة جديدة وترامب: فات الأوان، والمرشحة الديمقراطية تتفوق في الاستطلاعات تزامنا مع بدء التصويت المبكر

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع اقتراب موعد بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتحديد بعد 43 يوما تحتدم المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب وكاميلا هاريس مرشحة الديمقراطيين في عدد من الولايات السبع الرئيسية التي من المتوقع أن تحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وانطلق يوم الجمعة الماضي، التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أصبح بإمكان الناخبين في 3 ولايات الآن الوقوف في طوابير في مراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرر في 5 نوفمبر.

انطلاق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

و تم فتح مراكز الاقتراع المبكر في ولاية فرجينيا لتكون بذلك أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبيها، حيث من المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى 2 نوفمبر. وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وبينما يصطف الناخبون في طوابير أمام صناديق الاقتراع في فرجينيا، تتاح الفرصة للناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا للاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصيا في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد.

وحسب بيانات إدارة الانتخابات في فيرجينيا، فقد أدلى أكثر من مليون و760 ألف ناخب بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أي ما يقرب من 40% من إجمالي الأصوات.

وفي ولاية مينيسوتا تم إدلاء نحو 57 في المائة من إجمالي من يحملون بطاقات الاقتراع في انتخابات 2020 قبل يوم الانتخابات.

فيما أدلى حوالي 83 ألف ناخب بأصواتهم من خلال البريد قبل يوم الانتخابات الأخيرة بولاية داكوتا الجنوبية.

ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين.

وفي انتخابات عام 2020، تم الإدلاء بأكثر من 69 في المائة من الأصوات إما عن طريق البريد أو التصويت المبكر شخصيا، فيما صوت 40 في المائة فقط في وقت مبكر في انتخابات عام 2016 و33 في المائة في انتخابات عام 2012. وفقا لبيانات الانتخابات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ترامب يرفض خوض مناظرة جديدة أمام هاريس

من جانبه، قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية السبت، إنه لن يجري مناظرة تلفزيونية ثانية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، معتبرا بأن الأوان قد فات لذلك مع بدء التصويت المبكر الجمعة في فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

ورفض المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قبول تحدٍّ أطلقته منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لخوض مناظرة جديدة قبل موعد التصويت المقرر في 5 نوفمبر.

وردا على دعوة هاريس لإجراء المناظرة على شبكة سي إن إن في 23 أكتوبر قال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية السبت: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة. وأضاف: "لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة، هي فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

وكان فريق حملة هاريس قد أعلن في بيان أن "نائبة الرئيس جاهزة لمواجهة دونالد ترامب مجددا على المنصة".

مناظرة ترامب وكاميلا هاريس

وحسب غالبية الآراء، فقد هيمنت نائبة الرئيس على المناظرة السابقة التي جرت في 10 سبتمبر، عبر التركيز على المواضيع التي قد تمس أكثر من غيرها غرور ترامب، مثل تلك التي تتعلق بسخط حلفائه السياسيين السابقين عليه، وسمعته على المستوى الدولي.

لكن ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين أدارا المناظرة على شبكة إيه بي سي.

وأكد ترامب يومها أنه "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، في إشارة إلى المناظرة التلفزيونية التي تواجه خلالها مع الرئيس جو بايدن عندما كان مرشحا للانتخابات في يونيو، وإلى المناظرة مع نائبة الرئيس.

والسبت لدى مشاركته في تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية، توقع ترامب أن يكون الفائز في الانتخابات. وأطلق خلال التجمع انتقادات حادة جديدة مناهضة للهجرة واتهم، من دون أي دليل "مهاجرين بمهاجمة قرى وبلدات في جميع أنحاء الغرب الأوسط". ثم وعد الحشد بأن الولايات المتحدة "ستصل إلى المريخ بنهاية ولايته"، مؤديا بعض الخطوات الراقصة لإسعاد مؤيديه.

استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تتفوق كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بخمس نقاط مئوية، وفق استطلاع رأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" وظهرت نتائجه، الأحد، وكشف أيضًا عن تفضيل المشاركين لها بشكل متزايد، منذ ترشحها عن الحزب الديمقراطي للرئاسة.

ومن بين ألف مسجل بقوائم الانتخاب شاركوا في الاستطلاع، أجاب 48% عن سؤال حول نظرتهم إلى هاريس منذ أصبحت مرشحة للرئاسة بأنها إيجابية، وذلك مقارنة بنسبة 32% في يوليو. وتلك الزيادة هي أكبر قفزة بين تقييمات السياسيين الذين أجرت عنهم إن.بي.سي استطلاعات رأي منذ ازدياد شعبية الرئيس جورج بوش الابن، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وذكرت إن.بي.سي أن 40% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم ينظرون إلى ترامب بإيجابية، مقارنة بنسبة 38% في يوليو.

وأُجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر، مع هامش خطأ 3 نقاط مئوية.

وأظهر استطلاع رأي آخر لشبكة "سي بي إس نيوز" تقدم هاريس على ترامب بواقع 4 نقاط مئوية بين ناخبين محتملين، إذ حصلت على 52 بالمئة مقابل 48% لترامب، مع هامش الخطأ زائد أو ناقص اثنان بالمئة.

وتتماشى النتائج إلى حد كبير مع استطلاعات رأي محلية أخرى أجريت حديثا، بما في ذلك استطلاعات رأي لرويترز/إبسوس أظهرت احتدام المنافسة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.

ورغم الدلالات الهامة التي تقدمها الاستطلاعات المحلية بشأن آراء الناخبين، فإن نتائج كل ولاية على حدة، والتي يصدرها المجمع الانتخابي تحدد الفائز، ومن المرجح أن تحسم مجموعة من الولايات المتأرجة السباق الرئاسي.

وفي استطلاع رأي "سي بي إس"، الذي شارك فيه 3129 ناخبًا مسجلًا بين يومي 18 و20 سبتمبر، تفوقت هاريس علي ترامب بنقطتين مئويتين بعد تعادلهما بنسبة 50 إلى 50% في أغسطس، وجاء التفوق بفضل أدائها في مناظرة العاشر من سبتمبر.