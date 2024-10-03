الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تقرير يتوقع تدخل 3 دول للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية

مناظرة دونالد ترامب
مناظرة دونالد ترامب وكامالا هاريس، فيتو

أظهر تقييم سنوي أمريكي للتهديدات صادر يوم أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تشهد تهديدا متزايدا من روسيا وإيران والصين التي تحاول التأثير على انتخابات الخامس من نوفمبر، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات كاذبة أو مثيرة للانقسام.

وأشار تقرير وزارة الأمن الداخلي إلى أن «المؤثرين» الروس قاموا بتهويل قصص عن المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة في محاولة لإثارة الشقاق، واستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مواقع ويب مزيفة تبدو وكأنها منافذ إعلامية أمريكية أصلية.


وذكر التقرير أن إيران أصبحت «تزيد بشكل كبير من جهودها للتأثير في الخارج».

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن في أحد الأمثلة، تظاهر ممثلون إيرانيون بأنهم نشطاء عبر الإنترنت لتشجيع الاحتجاجات على الصراع في قطاع غزة.

وتستعد الولايات المتحدة لانتخابات رئاسية محتدمة بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيج التوتر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويوفر فرصا للخصوم الأجانب لمحاولة تعطيل العملية الديمقراطية.

ويتنبأ تقييم وزارة الأمن الداخلي بأن تستخدم روسيا وإيران والصين «مزيجا من التكتيكات التخريبية وغير المعلنة والإجرامية والقسرية للبحث عن فرص جديدة لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية الأمريكية والتماسك الاجتماعي الداخلي».

وذكر التقرير أن المتطرفين العنيفين المحليين يشكلون تهديدا خطيرا آخر. وكان ترامب بالفعل هدفا لمحاولتي اغتيال مزعومتين.

وقال التقرير إنه يتوقع أن يحاول المتطرفون المحليون القيام بأعمال عنيفة «بهدف بث الخوف بين الناخبين والمرشحين والعاملين في الانتخابات، فضلا عن تعطيل العمليات الانتخابية».

وأضاف أن من بين هؤلاء، يشكل مجرمون منفردون أو خلايا صغيرة تحركها مظالم تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنس أو الآراء المناهضة للحكومة التهديد الأكبر.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تقييم سنوي أمريكي انتخابات الخامس من نوفمبر معلومات كاذبة الذكاء الاصطناعي قطاع غزة كامالا هاريس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -10 - 2024، آخر تحديث بعد موجة الصعود المفاجئ

من جميع الزوايا، شاهد هدف محمد صلاح العالمي في بولونيا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تقرير يتوقع تدخل 3 دول للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية

مقتل أمريكي في غارة إسرائيلية على لبنان، وصديقه: أحد أطيب البشر وأكثرهم كرما

مسلسل برغم القانون الحلقة 15، وليد يصل إلى ليلى وأكرم يختفي هو وأبناؤه

ضحية العشق الممنوع، كشف لغز مقتل خفير وإلقاء جثته داخل حظيرة مواشي بالدقهلية

كرة اليد، الزمالك يختتم مشواره في مونديال الأندية بمواجهة تاوباتي البرازيلي

إسلام كابونجا يرقص مع زوجته على أغنيته "يا حبيبتي وحشتيني" في حفل زفافه (صور)

منوعات

المزيد

أزمة في بريطانيا بسبب مسابقة "أقبح" كلب في البلاد ونداء من الشركة المنظمة (صور)

توترات بين الأمير ويليام وشقيقه هاري بشأن مصير مجوهرات الأميرة ديانا

الإعصار هيلين يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص بأمريكا

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية