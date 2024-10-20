ترامب: السلام يعود إلى الشرق الأوسط بمجرد عودتى إلى البيت الأبيض
قال دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية:"إذا وصلت إلى البيت الأبيض وتم انتخابي رئيسا أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى السلام الحقيقي، سيكون سلاما دائما وهذا ما سيحدث".
ترامب يرهن السلام فى الشرق الأوسط بعودته إلى البيت الأبيض
وتابع خلال حواره مع قناة العربية:"لدي ثقة أن السلام سيعود إلي الشرق الأوسط عندما أعود رئيسا، كنت أحظى بالاحترام هناك ولدي علاقات رائعة مع الكثيرين، وسنعمل على إنجاز السلام بشكل دائم"
وتجري انتخابات الرئاسة الأمريكية، فى 5 نوفمبر المقبل، ويتنافس دونالد ترامب المرشح الجمهوري، والرئيس السابق، للفوز بولاية رئاسية جديدة، أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
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