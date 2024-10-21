خريطة شقق التسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خريطة الطرح الجديد شقق "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري.

شقق للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل:

وخريطة طرح شقق التسليم الفوري:

_أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية.

_العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية.

_برج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية.

_السادات بواقع 2400 وحدة سكنية.

_أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية.

سوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية.

_قنا الجديدة ألف وحدة سكنية.

_غرب قنا 1200 وحدة سكنية.

_طيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية.

_المنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية.

_أسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.

وعلى مستوي المحافظات كالتالي:

_ الجيزة (العياط، وجزر القطوري) بواقع 2455 وحدة سكنية.

_الشرقية بواقع 335 وحدة سكنية.

_ المنوفية بواقع 3045 وحدة سكنية.

_الفيوم بواقع 3495 وحدة سكنية.

_ الإسماعيلية بواقع 250 وحدة سكنية.

_البحيرة بواقع 1320 وحدة سكنية.

_مطروح 400 وحدة سكنية.

_شمال سيناء بواقع 595 وحدة سكنية.

_جنوب سيناء 250 وحدة سكنية.

_بني سويف 825 وحدة سكنية.

_المنيا بواقع 777 وحدة سكنية.

_سوهاج بواقع 851 وحدة سكنية.

_قنا بواقع 2955 وحدة سكنية.

_أسيوط بواقع 3130 وحدة سكنية.

_الأقصر بواقع 2610 وحدة سكنية.

_أسوان بواقع 665 وحدة سكنية.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

وأضافت مي عبد الحميد أن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

وأكدت ضرورة ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل على 50 سنة في تاريخ الإعلان، رألا يزيــد ســن صاحب الطلب مــن متوســطي الدخــل عــلى ســن المعــاش (المقــرر بقانــون التأمينــات الاجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019) فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض (تحـدد وفقـًا للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولة).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يطرح نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد للمواطنين متوسطي الدخل بعد الانتهاء من الإعلان الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.