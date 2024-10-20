مصرع عامل دهسته سيارة في العياط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله متضمنًا قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بأحد المواقع، متضمنًا قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.



وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "محملة بالطوب" قيادة (أحد الأشخاص - 17سنة مقيم بدائرة مركز شرطة العياط؛ إصطدمت بأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة المركز) حال عبوره نهر الطريق مما أدى لوفاته.



وتم ضبط السيارة ( منتهية التراخيص ) وقائدها ( تبين عدم حمله رخصة قيادة ) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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