ضبط عاطل استولى على 13.5 مليون جنيه من صديقه بزعم استمارها بالقاهرة
القت مباحث الأموال العامة، القبض على ضبط عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على آخر بزعم إستثمار أمواله فى مجال التداول فى القاهرة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من أحد أصدقائه والذى إدعى قدرته على إستثمار أمواله فى مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على مبلغ مالى قرابة (13,5 مليون جنيه) دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالى المستولى عليه.
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد إرتكابه للواقعة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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