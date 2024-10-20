ضبط دجال العجوزة ومساعده بتهمة النصب والاحتيال
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط دجال العجوزة ومساعده لقيامهما بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرتهما على العلاج الروحانى، ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وبحوزتهما(الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل–هاتفى محمول "تبين احتواؤهماعلى دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").
وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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