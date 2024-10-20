بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

الأهلي، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء بدلاء الأهلي أمام سيراميكا مكونا من: محمد الشناوي ويوسف أيمن ومحمود كهربا ووسام أبو علي ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال

خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق

الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.