الداخلية تستقبل وفدًا من سفراء الدول الإفريقية بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة

استقبل قطاع التدريب زيارة لوفد من سفراء عددا من الدول الإفريقية بمقر المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة.

وكان فى استقبال أعضاء الوفد الزائر مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع التدريب، وعدد من قيادات وضباط القطاع حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على مد جسور التواصل وسبل التعاون الدولى الأمنى فى مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية والإفريقية، وتم عرض فيلم تسجيلى عن المعهد ونشاطه التدريبى والجهود التى يضطلع بها القطاع نحو تقديم أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية.



كما تم اصطحاب الزائرين فى جولة داخل المعهد تفقدوا خلالها (مبنى الرماية بالذخيرة الصبغية – مبنى المحاكاة - غرفة التحكم – مبنى الإقتحام بالذخيرة الحية – ميادين التدريب القتالية المختلفة والمناطق المفتوحة – حمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية ومجمع الفنادق)، والتى تضمنت شرح مفصل للمبانى والميادين واستخداماتها التكتيكية فى التدريب القتالى وعمليات الاقتحام، واستعراض مهارات الرماية بالذخيرة والإنزال بالحبال والتشكيلات المختلفة، وكيفية الإخفاء والتمويه فى المناطق الصحراوية والزراعية وإستعراض تجهيزات ومعدات التدريب الحديثة التى تستخدم فى تدريب القوات الخاصة.

وتبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية ومن جانبهم أعرب الزائرين عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على حفاوة الإستقبال وإتاحة الفرصة لإنفاذ الزيارة، مُشيدين بدور القطاع فى إعداد وتأهيل كوادر شرطية ذات كفاءة تدريبية متميزة.