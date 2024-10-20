الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط عنصريين إجراميين لترويج المخدرات عبر الدارك ويب فى القاهرة

بمضبوطات مليون جنيه..ضبط
بمضبوطات مليون جنيه..ضبط عنصريين إجراميين لترويج المخدرات

 ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بترويج المواد المخدرة وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالى مليون جنيه.
 

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وقيامهم بتوزيع عينات مدون عليها أرقام هواتف دولية تم التحصل عليها من خلال الإنترنت المظلم (Dark Web) والمتصلة بتطبيق "واتساب" وتسليمها لعملائهما بالطريق العام بغرض التمويه. 
  

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– ميزان حساس – ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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ترويج المواد المخدرة ترويج المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة

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