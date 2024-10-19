السبت 19 أكتوبر 2024
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نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

نجاح عملية زراعة
نجاح عملية زراعة عين ووجه،فيتو

نجح فريق بحثي من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك في إجراء أول عملية زراعة وجه وعين كاملين في العالم، وتم عرض نتائجها في مؤتمر الكلية الأمريكية للجراحين لعام 2024 في سان فرانسيسكو.

العملية التي أُجريت على المحارب آرون جيمس البالغ 46 عامًا، تُعد إنجازًا طبيًا بارزًا، وذلك بعد أن أحيت الأمل في قلب "جيمس"، الذي تعرّض لإصابات خطيرة نتيجة حادث كهربائي عالي الجهد.

ويمثل هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في مجال زراعة الأوعية الدموية المركبة  (VCA)، وهي عملية معقدة تتطلب زرع مجموعة من الأنسجة المتنوعة، بما في ذلك الجلد والعضلات والأوعية الدموية والأعصاب

وأكدت الفحوصات بعد الجراحة تدفق الدم إلى العين والشبكية بشكل سليم، ما ساهم في الحفاظ على صحة العين المزروعة.

وقام بالإنجاز الطبي الواعد في مجال جراحة الوجه، فريق طبي بقيادة الدكتور إدواردو رودريجيز، بمشاركة أكثر من 140 مختصًا.

كما طوّر الفريق تقنية "تجاوز الأوعية الدموية الدقيقة" لضمان تدفق الدم إلى الأنسجة المزروعة، ما أدى إلى نجاح العملية.

ويعوّل الخبراء على هذه العملية التي يؤكدون أنها تفتح آفاقًا جديدة لزراعة الأعضاء المركبة وتطوير تقنيات أكثر تعقيدًا في المستقبل.

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