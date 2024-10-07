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الرعاية الصحية: نجاح 38 عملية زراعة قوقعة بنسبة 100% في إقليم القناة

عملية زراعة القوقعة
عملية زراعة القوقعة

 أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح وحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء عمليتين جديدتين لزراعة القوقعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد عمليات زراعة القوقعة التي تم إجراؤها بوحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي إلى 12 حالة.

 

إجراء 38 عملية زراعة قوقعة بإقليم القناة، حتى الآن

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة نجحت في إجراء 38 عملية زراعة قوقعة بإقليم القناة، حتى الآن، جميعها بنسبة نجاح 100%، وأضاف: أن هذه النتائج المبهرة تعكس مدى التميز والاحترافية التي يتمتع بها الفريق الطبي المختص في الهيئة، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الصحية التي تقدمها منشآت هيئة الرعاية الصحية.

 

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن تكلفة جراحة زراعة القوقعة خارج التغطية الصحية الشاملة 600 ألف جنيه بينما لم يتكلف المنتفع أكثر من 400 جنيه فقط نسبة مساهمة، وهو ما يؤكد أن نظام التأمين الصحي الشامل أسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تخفيف عبء الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وصرح السبكي: أن هذا النجاح يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة حياة الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع، مما يسهم في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع، فيما تُعد زراعة القوقعة واحدة من أهم الخطوات لتحسين جودة حياتهم، مؤكدًا حرص الهيئة على توسيع نطاق حزم الخدمات الدقيقة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المنتفعين في مختلف المحافظات، مع توفير التأهيل الطبي والمتابعة المستمرة لضمان نجاح العمليات وتحقيق أفضل النتائج.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن فخره الكبير بالنجاحات المتتالية التي تحققها وحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدًا أن الوحدة مستمرة في تقديم خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مع الالتزام بتقييم شامل قبل وبعد العملية لضمان أفضل النتائج، وأشار إلى أن هناك 16 حالة أخرى في مراحل التقييم تمهيدًا لإجراء عمليات زراعة القوقعة، مما يعزز من جهود الهيئة في تحسين الرعاية الصحية وتقديم أفضل الحلول الطبية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.

 

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ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر للفريق الطبي ولجميع العاملين على جهودهم الحثيثة في تحقيق هذا الإنجاز، حيث شارك في إجراء العمليات فريق طبي متخصص بمجمع الإسماعيلية الطبي، ترأسه الدكتور أحمد عبد الخالق، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بالقصر العيني، وضم الفريق الدكتور محمود وحيد، طبيب مقيم الأنف والأذن، والدكتور أيمن التوني، استشاري التخدير، بالإضافة إلى فريق التمريض المكون من بولا جابر، وحسناء حسن، وولاء صالح تحت إشراف الدكتور هاني عبد الرحمن، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع الطبي، كما تم تقديم المتابعة الطبية والتأهيل من قبل الدكتورة دينا محي، أخصائي السمعيات، والدكتور شريف محمد، أخصائي التخاطب.

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