زغلول صيام يكتب: من أبوظبي للغردقة لـ 6 أكتوبر.. يا قلبي لا تحزن!

أعلم وأدرك تمام الإدراك وأنا في كامل قواي العقلية أن ما أكتبه وأنادي به لايسمعه القائمون علي الأمر ويتعاملون معنا بمنطق دعهم يتكلمون ودعنا نفعل مانريد !!! أحاول أن أقنع نفسي بذلك حتي لايصيبني الغم والنكد، وأنا أري حالة الشخبطة التي تسيطر علي المشهد الرياضي.

اليوم أنظار متابعي كرة القدم تتوجه صوب مدينة أبوظبي الإماراتية حيث المؤتمرات الصحفية للفرق الأربعة الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا، تمهيدا للقاءات الغد في النصف النهائي، رغم أني لا أعرف ماهي جدوي ربع نهائي ونصف نهائي في بطولة لا تسمن ولاتغني من جوع.. ليس هذا موضوعنا.

واليوم أيضا تتجه الأنظار صوب مدينة الغردقة، حيث بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية وهي البطولة المؤهلة للمونديال.

وفي نفس اليوم قرعة بطولة الدوري بمعرفة الشركة الألمانية في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر ….. حد فاهم حاجة.

نعم فيه اكتر من عامل مشترك في الأحداث الثلاثة، ولو هناك واحد بيفكر أو حاول ان يجهد ذهنه كان نسق المواعيد ولكن …!!

إنما أصبحت الظروف هي التي تحركنا ولله الأمر من قبل ومن بعد ……

الأحداث الثلاثة تكشف ما تمر به كرة القدم المصرية وليهنأ رجال أبوظبي وليستمتع رجال الغردقة وليفرح رجال 6 أكتوبر

أبوظبي لها رجالها والغردقة لها ناسها وكذلك 6 أكتوبر لها أهلها ….

حقيقة ام شائعة !! …..

واحد نقلي ان فيه مدير إداري منتخب بيصطحب ابنه في المعسكرات واكل شارب نايم علي حساب المنتخب …الحقيقة مش مصدق هذا الكلام !!!!