مقتل وإصابة 13 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان خلال ال24 ساعة الماضية.

خسائر جيش الاحتلال في معارك لبنان وغزة

وقال جيش الاحتلال في بيانه: إن 8 جنود أصيبوا أيضا بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب لبنان وقطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها، أن الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم.

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