الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 13 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان خلال ال24 ساعة الماضية.

خسائر جيش الاحتلال في معارك لبنان وغزة 

وقال جيش الاحتلال في بيانه: إن 8 جنود أصيبوا أيضا بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب لبنان وقطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة  هآرتس العبرية في تقرير لها، أن الجنود الإسرائيليين  القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم.

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نتيجته إيجابية، جيش الاحتلال يجري فحص DNA للجثة التي يشتبه بأنها للسنوار

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جيش الاحتلال لبنان غزة قطاع غزة

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