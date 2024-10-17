مقتل وإصابة 13 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال 24 ساعة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان خلال ال24 ساعة الماضية.
خسائر جيش الاحتلال في معارك لبنان وغزة
وقال جيش الاحتلال في بيانه: إن 8 جنود أصيبوا أيضا بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب لبنان وقطاع غزة.
ومن جانبها ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها، أن الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.