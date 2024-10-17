رسميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال يحيى السنوار
اغتيال يحيى السنوار، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميا في بيان صادر عنه اليوم الخميس، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.
جيش الاحتلال يعلن رسميا عن اغتيال يحيى السنوار
وقال جيش الاحتلال في بيانه: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على يحيى السنوار زعيم حماس".
عملية اغتيال يحيى السنوار
وأضاف البيان: "كان المدعو السنوار قد دبر وخطط وأشرف على تنفيذ عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر. لقد قاد السنوار منظمة حماس وروّج لإيديولوجيتها قبل الحرب وخلالها. كما كان مسؤولا عن قتل واختطاف الكثير من الإسرائيليين".
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