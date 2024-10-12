أخبار الاقتصاد اليوم: استراتيجية لتطوير أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال.. الغرف التجارية تطالب بترحيل ضريبة القيمة المضافة.. وفيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: إنه لا يوجد أي نقص في المعروض من انتاج الدواجن بالسوق المحلي ولكن الأزمة تكمن في التسعير.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 85.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن أحدث جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، انتهت في بروكسل مع بقاء "اختلافات كبيرة" بين الطرفين.

وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فرنسا في خانة التوقعات السلبية، ما يوجه انتكاسة سريعة إلى جهود رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة.

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع..

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر بقيادة وطنية مخلصة شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة إنجازات غير مسبوقة على مستوى جميع الأصعدة ومشروعات قومية عديدة في مختلف ربوع البلاد حققت طفرات تنموية.

سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا لبعض الأنواع في الأسواق، بارتفاع يتراوح ما بين جنيه و7 جنيهات عن سعره السابق، ليصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 56 جنيهًا.

أكد تقرير البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو2024 الصادرة عن الجهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم السبت أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 112.55 خلال شهر يوليو 2024 (أولـي) مقابل 109.55خلال شهر يونيو 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.74٪.

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، يعكس اتجاه الدولة نحو تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية.

قال الدكتور بلال شعيب، أستاذ الاقتصاد: إنه كان من المتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على الإجراءات بشأن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو مليار و200 مليون دولار سنويًا، موضحًا أن ذلك يؤثر على أسعار الفائدة.