البورصة المصرية.. 22.7 مليار جنيه ارتفاعًا في رأس مال الشركات المدرجة.. 1.6 مليار جنيه أرباحًا نقدية للمساهمين.. وخبيرة: سوق المال المصري رائد بالمنطقة لهذه الأسباب

البورصة المصرية، ارتفع رأس مال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بختام حركة تعاملات الأسبوع المنتهى، ليصل قيمته إلى 22.7 مليار، وخلال الأسبوع الماضي، زادت شركتا القابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، رأس مالها من 776.8 مليون سهم إلى 781.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون جنيه للأولى، ومن 756 مليون سهم إلى 907.2 مليون سهم بقيمة 302.4 مليون جنيه للثانية.

صفاء فارس: زيادة في رؤوس أموال سوق المال المصرى

ومن جانبه قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال: سجلت البورصة المصرية، زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لـ 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لـ 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لـ 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لـ 22 شركة.

صفاء فارس - فيتو

صفاء فارس: سوق المال المصرى سوق رائد بالمنطقة

وتابعت صفاء قائلة: سوق المال المصرى هو سوق رائد بالمنطقة، مسجل لديه عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها:

التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام.

تنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

يساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات .

تحسين أداء الشركات.

تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.

شركات البورصة توزع 1.6 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين

وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحا نقدية بقيمة 1.6 مليار جنيه في أكتوبر الجارى، ليرتفع إجمالى حصيلة الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية العام 41.6 مليار جنيه، مقسمة ما بين 232 مليون جنيه خلال يناير، و693 مليون جنيه خلال فبراير، و4.4 مليار جنيه خلال مارس، و19.1 مليار جنيه خلال مايو، و4 مليارات جنيه خلال مايو، و2.4 مليار جنيه خلال يونيو، و63 مليون جنيه خلال يوليو، و9.173 مليار جنيه خلال أغسطس، و48 مليون جنيه خلال سبتمبر.

مؤشرات - فيتو

كواليس تعاملات الأسبوع المنتهي

وخلال الأسبوع الماضي، صرفت شركة سماد مصر، وأودن للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، كوبون نقدي رقم 16 بقيمة 6.312 جنيه للسهم للشركة الأولى، وكوبون نقدي رقم 25 بقيمة 0.1 جنيه للسهم للشركة الثانية، وكوبون نقدي رقم 58 بقيمة 1.2 جنيه للسهم للشركة الثالثة.

وصرفت شركات البورصة أرباحا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

8 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية

تصدرت 8 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه.

قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 626 مليون جنيه.

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 528 مليون جنيه.

قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 436 مليون جنيه.



قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 403 ملايين جنيه.

قطاع مقاولات وإنشاءالله هندسية بقيمة تداول بلغت 346 مليون جنيه.

قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 324 مليون جنيه.

قطاع المرافق بقيمة تداول بلغت 295 مليون جنيه.

مؤشرات - فيتو

حركة تعاملات نهاية الأسبوع فى البورصة المصرية

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع المنتهى، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.