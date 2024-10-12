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اقتصاد

"الإحصاء": 2.74% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في يوليو2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء, فيتو

أكد تقرير البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو2024 الصادرة عن الجهاز  المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء  اليـــوم السبت أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 112.55 خلال شهر يوليو 2024 (أولـي) مقابل 109.55خلال شهر يونيو 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.74٪.     

                                          

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا:


• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنسوجات 195.71 خـــــلال شـــهـــر يوليو 2024 مـقــارنـة بشـــهـــر يونيو 2024 حيــث بلــغ 149.46 بنســــبــــه ارتفاع قــدر هـــا 30.94٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلــغ الــرقــم القيــاســـي لصناعة منتجات المطاط واللدائن  80.94 خــــلال شــهـــر يوليو 2024 مقـــارنة بشهـــر يونيو 2024 حيـث بلـغ 63.80 بنــسـبـــه ارتفاع قـدر هــــا 26.87٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.    

 

    الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:
• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة منتجات التبغ 108.26خــلال شهــر يوليو2024 مقــارنة بشــهــر يونيو 2024 حيــث بلــغ 126.70 بنسبـة انخفاض قــدرهــا 14.56٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الخشب ومنتجاته والفلين (عدا الأثاث) 35.17 خـــلال شهــــر يوليو 2024 مقـــارنـــة بشــهر يونيو 2024 حــيــث بــلــغ 41.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 14.60٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

 

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

 

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والإحصــاء الصناعات التحويلية والاستخراجية

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