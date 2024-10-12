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اقتصاد

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

قال الدكتور بلال شعيب، أستاذ الاقتصاد: إنه كان من المتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على الإجراءات بشأن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو مليار و200 مليون دولار سنويًا، موضحًا أن ذلك يؤثر على أسعار الفائدة.

 

حجم الديون العالمية وموقف صندوق النقد

وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الديون العالمية وصلت إلى 315 تريليون دولار، منها نحو 105 تريليونات  دولار ديون الدول النامية، وبالتالي تزداد المشاكل الاقتصادية في الدول النامية التي من المفترض على الصندوق الدولي حل مشاكلها.

دور صندوق النقد الدولي مع الدول النامية

ولفت إلى أن دور صندوق النقد الدولي يتمثل في حل المشاكل الاقتصادية للدول النامية، ويساعدها على التنمية وعلى الخروج من العثرات المالية، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا  كان له أضراره السلبية  على الموازنات العامة للدول وعلى مزيد من الديون للدول.

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خفض سعر الفائدة

وتابع: «صندوق النقد الدولي عليه أن يحاول مساعدة الدول النامية التي اكتوت بنار أسعار الفائدة المرتفعة، لا سيما بعد رفض الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة لعدة أشهر، ما عمل على التسبب في حالة من الركود الاقتصادي».

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