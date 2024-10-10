الخميس 10 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 13.2 مليون فتاة في الفئة العمرية «6-17 سنة» في مصر عام 2024

اليوم العالمي للفتاة،
اليوم العالمي للفتاة، فيتو

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يحتفل به يوم 11 اكتوبر من كل عام.


أهم المؤشرات المتعلقة بالفتاة في مصر

في ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الفتيات في الفئة العمرية (6 -17 سنه)  في مصر كالتالي:

 

عدد الفتيات طبـــقًا لإسقاطات الســكان في يناير عام 2024
- بلغ عدد الفتيات بالفئة العمرية (6 -17 سنه) في مصر 13.2 مليون نسمة تقريبا بنسبة 12.5 % من إجمالي السكان، مقابل 13.98 مليون فتى بنسبة 13.2% من إجمالي السكان المقدر بـــ 105.9 مليون نسمة في يناير عام 2024.


- من المتوقع انخفاض نسبة الفتيات في نفس الفئة العمرية في عام 2072 الى 7% وعددهن 11 مليون فتاة مقابل 11.6 مليون فتى بنسبة 7.3% من إجمالي السكان المقدر بحوالي 159.8 مليون نسمة طبقا للفرض المتوسط لإسقاطات السكان المستقبلية لإجمالي الجمهورية (2022-2072)


الحالة التعليمية طبقا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي 2022/2023


طبقًا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي لعامي (2022 /2023) يبدأ التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية من سن 6 سنوات وكانت البيانات كتالي:


- بلغ عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم من الابتدائي حتى الثانوي حوالي 11.5 مليون فتاة مقابل 11.8 مليون فتى.


- بالنسبة للتعليم الفني سجلت المرحلة حوالي 900 ألف فتاة مقابل 1.3 مليون فتى.


- بلغت نسبة الفتيات المتسربات من التعليم في المرحلة الابتدائية بالفئة العمرية (6 -11 سنه) حوالي 0.2% مقابل حوالي 0,3% للفتيان في نفس المرحلة.
- بلغت نسبة الفتيات المتسربات من المرحلة الإعدادية


في الفئة العمرية (12 -14 سنة) حيث بلغت حوالي 1.9% مقابل حوالي 1.6% نسبة التسرب للفتيان في نفس المرحلة.


الحالة الزواجية طبقًا النشرة الزواج والطلاق لعام 2023

- بلغت نسبة حالات الطلاق للفتيات (18- أقل من 20 سنة) لفترة زواج أقل من سنة إلى 3 سنوات حوالي 2.5% من إجمالي إشهادات الطلاق وعددهم 6403 حالات طلاق.

 

الحالة العملية طبقا للنشرة السنوية للقوى العاملة 2023

- بلغت معدلات التشغيل للفتيات في الفئة العمرية (15 -19 سنة) 1.8% مقابل 17.8% للفتيان.

 

الحالة الصحية طبقا لتقرير مسح صحة الأسرة المصرية 2021


- انخفضت نسبة الفتيات المختونات في الفئة العمرية (0 -19 سنة)  من 21.4% عام 2014 إلى 14.2% عام 2021.

جهود الدولة للنهوض بالفتيات

• الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 والهدف الرئيسي خفض معدلات ممارسة ختان الإناث بنسبة من 10 إلى 15% بين الأجيال الجديدة في الفئة العمرية من ( 0 إلى 19 سنة)، من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي ملائم لتغيير القوالب النمطية والثقافة السلبية السائدة والأعراف الاجتماعية الخاطئة لدى الأسرة المصرية تجاه القضية بما يعزز الحد من عمليات ختان الإناث على مستوى المجتمع المصري، وذلك بمشاركة الهيئات الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة الوزارات المختلفة والمؤسسات الدينية الرسمية. 


• المبادرات الصحية: مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.


• أطلقت وزارة التربية والتعليم عام 2024 برنامج "مكافحة التسرب من التعليم"، لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم، وبناء قدرات عدد من المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديري المدارس بالمحافظات المعنية، بالإضافة لتوعية عدد من أولياء أمور التلاميذ المعرضين للتسرب فى هذه المحافظات ومعرفة أعداد الطلاب المتسربين، والمعرضين للتسرب من خلال الطلاب المنقطعين.

 

 مبادرة "دوي"

وتعني "دوّي" الصوت العالي المصحوب بتأثير، وهي مبادرة وطنية يجري تنفيذها في مصر بهدف إشراك النشء من الفتيات والأولاد في الأنشطة التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، مع تعزيز مشاركة أسرهم ومجتمعاتهم، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات، ويتولى قيادة المبادرة الوطنية "دوّي"، المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بدعم فني من اليونيسف وبالتعاون مع العديد من الشركاء.

 مبادرة  "نوره"

مبادرة "نوره" أطلقتها وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في أكتوبر 2021، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر، وتُعد "نوره"، رمزًا لجميع الفتيات المراهقات في مصر ولإطار تنمية قدرات الفتيات، ويسعى أطراف المبادرة إلى أن تصبح قريبًا رمزًا للاستثمار في الفتيات في مصر من خلال الشركاء وصانعي الأفلام والداعمين.

 

أهم المؤشرات الإحصائية للفتاة على مستوي العالم

- بلغ عدد الفتيات على مستوى العالم في الفئة العمرية (6 -17 سنة) 
حوالي 790 مليون فتاة بنسبة 9.7% من إجمالي سكان العالم البالغ
عددهم 8.2 مليار نسمة تقريبا.
- من المتوقع انخفاض عدد الفتيات على مستوى العالم في نفس الفئة
العمرية عام 2072 لتصل 733 مليون فتاة بنسبة 7.2% من إجمالي 
سكان العالم البالغ عددهم 10 مليارات نسمة تقريبا في عام 2072.

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اليوم العالمي للفتاة

اليوم العالمي للفتاة الذي يحتفل به يوم 11 أكتوبر من كل عام, وفق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  بحقوق الفتيات عام 2011، ويهدف اليوم العالمي للفتاة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، وحق المراهقات في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل كما يعكس الاحتفال باليوم العالمي للفتاة نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة، ويتم الاحتفال هذا لعام 2024 تحت شعار "رؤية الفتيات للمستقبل". 

 

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