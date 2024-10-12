السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استمرار الخلاف بين بكين والاتحاد الأوروبي حول الجمارك على السيارات الصينية

الصين والاتحاد الاوروبى،
الصين والاتحاد الاوروبى، فيتو

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن أحدث جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، انتهت في بروكسل مع بقاء "اختلافات كبيرة" بين الطرفين.

وقررت بروكسل فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 35.3 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وعقد ممثلون لبكين والتكتل المكون من 27 دولة ثماني جولات من المحادثات بشأن هذه القضية في بروكسل منذ 20 سبتمبر.

 

استمرار الخلاف بين الصين والاتحاد الأوروبى

 

وقال بيان صادر عن الوزارة "لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين"، مضيفا أن بكين دعت مفاوضي الاتحاد الأوروبي لمزيد من المناقشات في الصين.

وأشار البيان إلى أن المفاوضين "حققوا تقدما مهما في بعض المجالات"، لكنهم "لم يتوصلوا إلى حل مقبول يرضي الجانبين".

وأضاف البيان "نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملاقاة الصين في منتصف الطريق، وترتيب زيارة الصين في أقرب وقت ممكن وتسريع المشاورات بموقف بناء من أجل التوصل إلى حل مناسب".

 

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

الصناعات الهندسية: مصر تملك فرصا ذهبية فى تصنيع السيارات الكهربائية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التجارة الصينية الجمار الرسوم الجمركية السيارات الصينية السيارات الكهرباء السيارات الكهربائية السيارات الصيني

الأكثر قراءة

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

مصر والسودان: الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير قانوني ولا يمثلنا

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

ياسمين عز لـ كولر: كهربا مش واكل ورثك خده في حضنك وطبطب عليه (فيديو)

طبيب الزمالك يصدم جماهير الفريق قبل بطولة السوبر المحلي

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

منوعات

المزيد

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

طرق استغفار الأنبياء والمرسلين وكيف بينها القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية