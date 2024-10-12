رئيس شعبة الدواجن يكشف سبب الأزمة الحالية في ارتفاع أسعار الكتاكيت
اسعار الدواجن، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: إنه لا يوجد أي نقص في المعروض من انتاج الدواجن بالسوق المحلي ولكن الأزمة تكمن في التسعير.
تكلفة سعر الكتكوت
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن التكلفة الحقيقية لـ الكتكوت لا تزيد عن 25 جنيها ولا مبرر لتخطيها الـ50 جنيها.
متى تعود الأسعار لطبيعتها؟
ولفت رئيس شعبة الدواجن إلي أنه مع استيراد كميات من الكتاكيت من الخارج يحدث توازن بالسوق وتعود الأسعار لطبيعتها، ومنع عدم تحريم أسعار الدواجن مجددا.
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