الجمعة 11 أكتوبر 2024
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء "القابضة الكيماوية"

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

 استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطور الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد شيمي بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة القابضة الكيماوية،  بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج أمس، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.

معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية

 

 أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تعزيز التكامل فيما بين الشركات والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل منها بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية، مع العمل بالطاقات القصوى وزيادة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، ووضع خطط واضحة ببرامج زمنية محددة لاستغلال كافة الأصول والطاقات المتوفرة لدى الشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الفرص المتاحة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وتنشيط عمليات البيع والتسويق وزيادة الصادرات وتطبيق مشروع برنامج تخطيط الموارد ( ERP ) لتحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة.

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