السبت 12 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الغرف التجارية تطالب بترحيل ضريبة القيمة المضافة إلى مرحلة التداول

عماد قناوي، فيتو
عماد قناوي، فيتو

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، يعكس اتجاه  الدولة  نحو تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية.

قطاع الأعمال الصناعي جاهز لإحلال كثير من المنتجات المستوردة بمنتج محلي

وأوضح قناوي، أن قطاع الأعمال الصناعي جاهز لإحلال كثير من المنتجات المستوردة بمنتج محلي بدعم من الحكومة المطلوب منها المزيد من المحفزات الاستثمارية.

وأكد  قناوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناع في حاجة ملحة لترحيل ضريبة القيمة المضافة من مستلزم الإنتاج إلي مرحلة تداول المنتج النهائي، وحساب وفحص الضريبة العامة (ضريبة الدخل) سنويا وتقسيط الضريبة علي ١٢ شهر دون فائدة وعدم جواز الإخضاع للفحص مرة أخرى وإلغاء جواز إخضاعه للفحص لمدة ٥ سنوات.

كما طالب بضرورة صرف المساندة التصديرية خلال ٣ شهور بحد أقصى من استلام مستند التصدير لجهة الصرف ويكون نقديا بعيدا عن محاولة إخضاعه للمقاصة من المطالبات الحكومية.

أكد أن الحكومة إذا استجابت لهذه المطالب فنستطيع الجزم بأننا قادرون على إحلال المنتج المحلي محل المستورد في مجالات وقطاعات شتى.

ننتظر قرارا من الحكومة بإعادة النظر في الإجازات فيما يخص الجهات المرتبطة

طالب عماد قناوي، الحكومة بمساندة حقيقية وبقرار جريء بإعادة النظر في الإجازات فيما يخص الجهات المرتبطة باستيراد الخامات وتصدير المنتجات والتحويلات النقدية البنكية واستلام النماذج والفحص من الرقابة علي الواردات والصادرات والتخليص في المنافذ الجمركية والإفراجات الجمركية.

وأوضح أن تكون الإجازات بالتدوير وأن تعمل هذه الجهات على مدار الأسبوع من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.، حتى يكون عنوان المرحلة "العمل والإنتاج فيه نجاة " والعمل لتعويض ما فات، حتى يجني الجميع ثمار العمل والإنتاج المتمثلة في توافر المنتج المحلي وسد الفجوة وتوافر المنافسة التي تؤدي للوصول للأسعار العادلة وتزيد موارد الدولة من الحصيلة الجمركية والضريبية مضيفًا: «فالخير كل الخير في العمل والإنتاج».

واعتبر قناوي الضرر كل الضرر في إجازات تمثل ٤٠٪؜ من أيام السنة، مضيفًا أن الصناع ينتظرون القرار منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضرب به المثل والقدوة في العمل طوال الوقت من الفجر يوميا حتى يوم الجمعة.

كما أشاد بقرار إسناد وزارة الصناعة لرجل لا يألو جهدا ويعمل على مدار الساعة بلا راحة وهو الفريق كامل الوزير.

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