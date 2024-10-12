السبت 12 أكتوبر 2024
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وكيل صحة بني سويف: انفراجة في أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

مؤتمر صحفي لوكيل
مؤتمر صحفي لوكيل صحة بني سويف، فيتو

عقدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، لقاءً صحفيًا مع إعلاميي المحافظة، برعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لعرض تقرير عن جهود مديرية الصحة خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومناقشة الحلول المقترحة للتحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة.

وتضمن التقرير عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بالمنظومة الطبية والعلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، من بينها المبادرات الرئاسية ودورها في تحسين جودة الخدمة الصحية، وإطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار في عدة تخصصات، وتطوير العيادات الخارجية، إلى جانب دعم الرعاية الأساسية، وملفات العنايات المركزة النوعية، الحضانات، وحدات الغسيل الكلوي، والطوارئ. 

 

مؤتمر صحفي لوكيل صحة بني سويف

 

مؤتمر صحفي لوكيل صحة بني سويف

كما شمل اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الإعلاميين الذين طرحوا رؤاهم وتساؤلاتهم حول بعض القضايا التي تواجه القطاع الصحي، خاصة نقص الأطباء في الوحدات الصحية، وتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية العامة والخاصة، بالإضافة إلى التعامل الفعال مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة سماح جاد، أن الجهود التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة الصحة تحت إشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ودعم من مستمر من محافظ بني سويف، تستهدف تحسين ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة من خلال البدء في تطوير عدد من المستشفيات المركزية ودخول وحدات صحية الخدمة ضمن حياة كريمة، فضلا عن جهود مستمرة من الحكومة أدت لانفراجة واضحة في مشكلة نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

مؤتمر صحفي لوكيل صحة بني سويف

 

خطط تطوير عدد من المستشفيات ببني سويف

وتحدثت وكيل صحة بني سويف، عن خطط تطوير عدد من المستشفيات المركزية، ودخول وحدات صحية جديدة للخدمة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرةً إلى أن محافظة بني سويف تعمل من خلال منظومة متكاملة تضم المجتمع المدني، النواب، والجهات التنفيذية المعنية، لتنفيذ مشروعات نوعية ساهمت وتساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية، لا سيما في مجالات العنايات المركزة، الغسيل الكلوي، وتجهيز الحضانات.

وتطرقت إلى بعض الجهود التي نفذتها مديرية الصحة، خلال تلك الفترة، ومنها: تطوير غرفة الطوارئ والقضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء العمليات وتوفير المستلزمات الطبية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن تحت رعاية المحافظ، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي في وحدة شرق النيل، ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الصدر.

 

مؤتمر صحفي لوكيل صحة بني سويف

 

 تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفشن 

واستعرضت وكيل الوزارة، تفاصيل تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفشن واستحداث أجهزة طبية جديدة بالمستشفيات، وإجراءات تفعيل العيادات المسائية وافتتاح وحدة عناية الأطفال المركزة بمستشفى الصدر بسعة 6 أسرّة، وتنفيذ بروتوكول تعاون مع جمعية "الخير" بالفشن لإنشاء وحدة عناية أطفال مركزة بسعة 12 سريرا، تحت رعاية المحافظ وبإشراف فني من مديرية الصحة.

 

واختتمت وكيل الوزارة اللقاء بالتأكيد على استمرار الجهود لتحسين مستوى الخدمة الصحية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

 

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