إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، اليوم، حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وذلك في نطاق محافظة بني سويف، أثناء توجهه إلى القاهرة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه إصابة 11 شخصًا، وتحركت على الفور سيارات الإسعاف من مرفق بني سويف، بإشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير المرفق، إلى موقع الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث استقبلت المستشفى 11 شخصًا مصابين بإصابات متباينة، تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، يتلقون حاليا العلاج اللازم، وتجرى لهم الفحوصات اللازمة لمتابعة حالتهم الصحية.

وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمواصلة التحقيقات.