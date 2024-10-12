قلبه انكسر وبوستاته توجع القلب، قصة حسين الذي لحق بشقيقه التوأم بعد عامين من الحزن في بني سويف

سادت حالة من الحزن الشديد قرية بني مؤمنة، التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، عقب وفاة الشاب "حسين" الذي رحل عن عالمنا بعد عامين من وفاة شقيقه التوأم "حسن".

حكاية توأمين فرقهما الموت وجمعهما بعد عامين

وكانت علاقة التوأمين قوية منذ ولادتهما، حيث عاشا معًا حياة ملؤها الحب والمودة، إلا أن الموت فرق بينهما عندما توفي "حسن" قبل عامين، ما أدخل الحزن والأسى في قلب شقيقه "حسين" الذي لم يستطع تجاوز هذه الصدمة.

ووفقًا لروايات أهالي القرية، كان "حسين" يغمره الشوق والحنين إلى شقيقه الراحل، وظهر ذلك جليًّا في منشوراته اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد أن يعبر عن حزنه العميق واشتياقه الدائم لتوأمه، حيث كان "حسين" يكتب عن ذكرياتهما المشتركة، ويشارك صورًا ومشاعر حزينة، ما جعل العديد من مستخدمي "فيسبوك" في محافظة بني سويف يتفاعلون معه ويشعرون بألمه.

حسن وحسين توأمان ببني سويف

حب وترابط التوأمين تخطت حدود الحياة

وبعد مرور عامين من الحزن، جاء اليوم الذي لحق فيه "حسين" بشقيقه "حسن"، لتجتمع أرواحهما مرة أخرى بعد الفراق في الدنيا. تصدرت قصة التوأمين الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها مئات المستخدمين، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، ومعتبرين أن حب التوأمين وقوة رابطتهما قد تخطت حدود الحياة.

قال عادل بدوي، من أهالي قرية بني مؤمنة، إن العلاقة بين "حسن" و"حسين" كانت استثنائية، حتى ن الجميع في القرية كان يشهد على مدى التعلق العاطفي بينهما، واليوم، يجتمع الجميع في دعواتهم أن يرحم الله الشقيقين، ويجمعهما في الجنة كما جمعهما الحب في الدنيا.

حسن وحسين توأمان ببني سويف

الواقعة المؤلمة تركت أثرًا بالغًا في قلوب أهالي القرية وكل من عرف "حسن" و"حسين"، ليصبحا مثالًا على الحب الأخوي الذي لا يُفَرِّقُه الموت، مع دعوات خالصة بالصبر لأهلهما وأحبائهما.