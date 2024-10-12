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محافظ بني سويف يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين، وذلك خلال استعراضه التقرير الأسبوعي لمديرية التموين والتجارة الداخلية للفترة من 5 إلى 11 أكتوبر.

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الحملات التفتيشية تمت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وتهدف لضمان سلامة السلع الغذائية ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري.

 

تحرير 75 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

وتضمن التقرير، الذي قدمه وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، تشكيل عدة حملات تفتيشية شملت الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك. أسفرت هذه الحملات عن تحرير 75 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، من بينها محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص الوزن، كما تم التحقق من صرف المقررات التموينية لدى البدالين، حيث تم صرف 50% من الكميات المقررة لشهر أكتوبر، وقد تم تحرير محاضر ضد تجار لعدم حصولهم على شهادات صحية.

 

في إطار مكافحة السوق السوداء، تم تحرير محضر ضد مسؤول بمستودعات البوتاجاز لبيعه 70 أسطوانة بوتاجاز منزلية بطريقة غير قانونية، كما تم التحفظ على أكثر من 1700 عبوة سناكس ومقرمشات منتهية الصلاحية، وتم سحب 22 عينة غذائية لفحصها، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد جزارين لعرضهم لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية. كما تم اتخاذ إجراءات ضد المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

محافظ بني سويف يوجه بالرقابة على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين، أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة، وتنفيذُا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

 

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