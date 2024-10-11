الجمعة 11 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يشيد بجهود الأوقاف ويوجه بتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الاوقاف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية الجهود المبذولة من قبل مديرية الأوقاف في المحافظة، والتي أسفرت عن تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد رفع كفاءة المساجد، موجهًا بتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الأوقاف عن أنشطتها خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي عرضه الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف.

 

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وأوضح التقرير أنه تم افتتاح 6 مساجد جديدة على مستوى المحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، وشملت هذه المساجد: مسجد القاضي بقرية سنور بمركز بني سويف، مسجد نور الهدى بدشاشة مركز سمسطا، مسجد الحلبي بإشمنت مركز ناصر، مسجد الرحمن بالرياض، مسجد عزبة عويس حسن بقرية بهبشين، ومسجد "الرحمن" في نجع نور الدين التابع لمجلس قروي الشنطور بمركز سمسطا، تنوعت بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم ورفع كفاءة، وكذلك إنشاء جديد، وذلك بمخصصات الوزارة ومشاركة مجتمعية من الأهالي والمتبرعين.

وعلى صعيد الأنشطة الدعوية، أشار التقرير إلى تنظيم 4 قوافل دعوية في حقول البترول لإلقاء خطبة الجمعة وتقديم التوعية الدينية للعاملين، كما تم تنفيذ 164 لقاءً ضمن برنامج "المنبر الثابت"، الذي يهدف إلى تثقيف المجتمع وتعزيز الوعي بالقضايا الدينية والاجتماعية.

 

وشملت الجهود التثقيفية الأخرى تنفيذ 54 لقاءً ضمن مبادرة "بداية لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والدينية لدى الشباب، بالإضافة إلى 92 درسًا منهجيًا استهدف ترسيخ الفهم الصحيح للتعاليم الإسلامية، وتنظيم 448 لقاءً ضمن برنامج "مجالس العلم والذكر"، الذي يعزز التعليم الشرعي والتواصل الروحي.

 

وفيما يتعلق بالأنشطة الموجهة للأطفال، تم تنظيم 4 لقاءات خاصة ضمن "لقاء الطفل" لتقديم التوعية الدينية بشكل مبسط للأطفال، وشهد شهر سبتمبر أيضًا تعاونًا بين مديرية الأوقاف ومديرية الصحة من خلال تنفيذ 8 لقاءات مشتركة، وكذلك تنظيم 12 لقاءً بالتعاون مع قصر الثقافة، ما يعكس التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة لتعزيز الوعي الثقافي والديني.

 

كما تم عقد 4 لقاءات في إطار "مجلس إقرأ"، الذي يهدف إلى نشر حب القراءة وتعزيز العلم والمعرفة، تضمنت الأنشطة الثقافية أيضًا تنظيم 16 ندوة علمية تناولت قضايا دينية وعلمية هامة، بالإضافة إلى عقد أسبوع ثقافي استمر لمدة 3 أيام في مسجد بني سويف الجديدة، حيث تم تقديم محاضرات دينية وثقافية تناولت موضوعات تهم المجتمع.

 

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التوعية الدينية والاجتماعية ودعم الأنشطة التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا والتزامًا بالتعاليم الدينية السمحة.

 

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