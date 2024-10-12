محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ24

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، ومسئولي مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بالديوان العام.

حملات إزالة التعديات ببني سويف

حيث أشار محافظ بني سويف، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أتمت استعداداتها لبدء المرحلة الأولى من الموجة 24 لحملات إزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

كما نوه المحافظ عن تكليفاته بتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية، على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة، منوه عن متابعته للإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية وتضمنت عقد اجتماع تنسيقي، ووضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الموجة 24 يتم على 3 مراحل، والتي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية المقرر إجراؤها في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024م.