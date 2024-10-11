الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشباب والرياضة تحتفل باليوم العربي للمسنين في بني سويف

فعاليات الاحتفال
فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسنين ببني سويف

 شاركت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسنين، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، تحت مظلة وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

وتم تنظيم فعالية ضمن الاحتفال باليوم العربي للمسنين، تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة "إدارة التنمية الرياضية" وذلك بمقر نادى بنى سويف الرياضى بهدف تحسين الحالة الصحية وإدخال البهجة والسعادة وزيادة تقدير الذات لكبار السن، وتضمن الاحتفال تنظيم مباراة كرة قدم بين قدامى اللاعبين والعاب دومينو وشطرنج ولياقة بدنية للرواد والعاب رياضية ترويحية بمشاركة الكيان الشبابى شباب يدير شباب (YLY).

 

فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسنين ببني سويف

 وتأتى تلك الفعاليات تحت إشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، ومتابعة وتنفيذ: هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن، وأبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، ومحمد البحيرى مقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، وعبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية والأخصائيين الرياضيين بالإدارة، وهانى ناجى مدير إدارة شباب وسط، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يبحثان تنفيذ مشروعات استثمارية

محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون خدمي وتنموي مع تنسيقية شباب الأحزاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

تاركًا 5 أطفال، مصرع سباك صعقًا بالكهرباء أثناء عمله ببني سويف

مصرع سائق توك توك على يد زميله في مشاجرة ببني سويف

بجوارها علبة لبن، العثور على طفلة حديثة الولادة قُرب مستشفى ببا ببني سويف

المسؤول الغريب سره باتع

بالأسماء، إصابة 7 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

النيابة تصرح بدفن جثماني طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف

مصرع شاب متأثرًا بإصابته في حادث سير بطريق إهناسيا ببني سويف

صحة بني سويف: تقديم 5942 خدمة طبية بمبادرة بداية

الأكثر قراءة

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

أول تعليق من حزب الله على القيادة الجديدة

فارق رهيب، تعرف على تصنيف منتخبي مصر وموريتانيا قبل مواجهة الليلة

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

خلال ساعات، الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

منوعات

المزيد

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ضوابط نقل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية