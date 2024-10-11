الشباب والرياضة تحتفل باليوم العربي للمسنين في بني سويف

شاركت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسنين، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، تحت مظلة وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتم تنظيم فعالية ضمن الاحتفال باليوم العربي للمسنين، تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة "إدارة التنمية الرياضية" وذلك بمقر نادى بنى سويف الرياضى بهدف تحسين الحالة الصحية وإدخال البهجة والسعادة وزيادة تقدير الذات لكبار السن، وتضمن الاحتفال تنظيم مباراة كرة قدم بين قدامى اللاعبين والعاب دومينو وشطرنج ولياقة بدنية للرواد والعاب رياضية ترويحية بمشاركة الكيان الشبابى شباب يدير شباب (YLY).

فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسنين ببني سويف

وتأتى تلك الفعاليات تحت إشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، ومتابعة وتنفيذ: هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن، وأبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، ومحمد البحيرى مقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، وعبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية والأخصائيين الرياضيين بالإدارة، وهانى ناجى مدير إدارة شباب وسط، وأعضاء مجلس إدارة النادي.