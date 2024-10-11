محافظ بني سويف يوجه بتنفيذ القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وتأتي هذه القوافل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

قافلة طبية بقرية البهسمون ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير قدمته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول سير العمل في القوافل الطبية بالمحافظة، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين في قرية البهسمون بمركز إهناسيا، حيث تضمنت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات طبية شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، والعظام.

ووقعت القافلة الكشف الطبي على 1653 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى منها: 75 تحليل دم، 30 تحليل طفيليات، 7 حالات أشعة عادية، 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 5 مرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج، كما تم إجراء 45 فحصًا باستخدام الموجات فوق الصوتية.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي استفاد منها 160 مواطنًا، حيث تناولت موضوعات الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الادوية، والرضاعة الطبيعية. بالإضافة إلى فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، والتي استفاد منها 300 مواطن، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة 4552 خدمة.

وتُنفذ هذه القوافل تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، وبمشاركة فريق من المسؤولين الطبيين والإداريين، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين في القرى والمناطق النائية.