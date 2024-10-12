السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

4 عمال وسائق يمني، إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أصيب 5 أشخاص "4 عمال وسائق" بإصابات متفرقة، بينهم سائق يحمل الجنسية اليمنية، في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة "فان باص" بالطريق الصحراوي الغربي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

بلاغ حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سيارة "فان باص" بالطريق الصحراوي الغربي، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

 

حادث إنقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

 

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم السائق اليمني عبد الملك عبد الحميد (40 عامًا) المقيم بحي الهرم في الجيزة، الذي أصيب بجرح قطعي في الرأس وجروح وسحجات، طارق يوسف (20 عامًا) مقيم الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد عبد التواب (23 عامًا) مقيم الفيوم مصاب بجرح قطعي في القدم اليسرى وكدمات، وسيد عاشور (24 عامًا) مقيم الفيوم مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد السيد (22 عامًا) مقيم الجيزة، مصاب بسحجات وكدمات، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية لتقييم حالتهم، وجار إتخاذ الاجرءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وقامت الأجهزة المعنية برفع اثار الحادث من نهر الطريق.

 

محافظ بني سويف يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ24

وكيل الصحة ببني سويف: إجراء 20 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

قلبه انكسر وبوستاته توجع القلب، قصة حسين الذي لحق بشقيقه التوأم بعد عامين من الحزن في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتنفيذ القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

محافظ بني سويف يوجه بمراجعة جاهزية مخرات السيول استعدادًا لـ الشتاء

محافظ بني سويف يشيد بجهود الأوقاف ويوجه بتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية

الشباب والرياضة تحتفل باليوم العربي للمسنين في بني سويف

تاركًا 5 أطفال، مصرع سباك صعقًا بالكهرباء أثناء عمله ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ24

وكيل الصحة ببني سويف: إجراء 20 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

قلبه انكسر وبوستاته توجع القلب، قصة حسين الذي لحق بشقيقه التوأم بعد عامين من الحزن في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتنفيذ القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

محافظ بني سويف يوجه بمراجعة جاهزية مخرات السيول استعدادًا لـ الشتاء

محافظ بني سويف يشيد بجهود الأوقاف ويوجه بتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية

الأكثر قراءة

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

مصر والسودان: الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير قانوني ولا يمثلنا

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

ياسمين عز لـ كولر: كهربا مش واكل ورثك خده في حضنك وطبطب عليه (فيديو)

طبيب الزمالك يصدم جماهير الفريق قبل بطولة السوبر المحلي

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

منوعات

المزيد

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

طرق استغفار الأنبياء والمرسلين وكيف بينها القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية