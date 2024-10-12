4 عمال وسائق يمني، إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص "4 عمال وسائق" بإصابات متفرقة، بينهم سائق يحمل الجنسية اليمنية، في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة "فان باص" بالطريق الصحراوي الغربي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سيارة "فان باص" بالطريق الصحراوي الغربي، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

حادث إنقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم السائق اليمني عبد الملك عبد الحميد (40 عامًا) المقيم بحي الهرم في الجيزة، الذي أصيب بجرح قطعي في الرأس وجروح وسحجات، طارق يوسف (20 عامًا) مقيم الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد عبد التواب (23 عامًا) مقيم الفيوم مصاب بجرح قطعي في القدم اليسرى وكدمات، وسيد عاشور (24 عامًا) مقيم الفيوم مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد السيد (22 عامًا) مقيم الجيزة، مصاب بسحجات وكدمات، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية لتقييم حالتهم، وجار إتخاذ الاجرءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وقامت الأجهزة المعنية برفع اثار الحادث من نهر الطريق.