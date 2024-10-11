محافظ بني سويف يوجه بمراجعة جاهزية مخرات السيول استعدادًا لـ الشتاء

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جاهزية مخرات السيول بدائرة المحافظة لحماية المواطنين والممتلكات من أخطار السيول، وذلك خلال متابعة المحافظ لتكليفاته للسكرتير العام المساعد بالتحقق من الوضع التنفيذي لمخرات السيول، في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء وسقوط الأمطار.

سكرتير بني سويف يراجع جاهزية مخرات السيول

وتفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد ببني سويف، بعض مخرات السيول في مناطق بياض العرب وأبو صالح بمركزي بني سويف وناصر، للتأكد من جاهزية هذه المرافق الحيوية لضمان تصريف المياه بشكل آمن وفعال حال حدوث سيول، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة.

وخلال جولته، اطلع السكرتير العام المساعد على الأعمال التي تم تنفيذها في مخرات السيول ومدى استعداد المرافق والمعدات المطلوبة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة استجابة فرق الطوارئ في حال حدوث أي طارئ، وأهمية توفير المعدات اللازمة بشكل فوري لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول.

رافق السكرتير العام المساعد في جولته كل من: علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعلاء عيد، مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.