السبت 12 أكتوبر 2024
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وكيل الصحة ببني سويف: إجراء 20 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

مستشفى الفشن المركزي
مستشفى الفشن المركزي

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن إجراء 20 عملية جراحية، بمستشفى الفشن المركزي، بهدف القضاء على قوائم الإنتظار، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف.

 

إجراء 20 عملية جراحية ببني سويف

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن العمليات التي تم إجراؤها شملت عمليات رمد "مياه بيضاء" بالإضافة إلى عمليات جراحية في مجالات المسالك والعظام والأنف والأذن، مؤكدةً أن هذه المبادرة تهدف إلى تكثيف الجهود للقضاء على قوائم الانتظار في مستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي، تحت إشراف فريق طبي من المديرية.

 

ووجهت الدكتورة سماح جاد، الشكر للأطباء والفريق المعاون على جهودهم الكبيرة في خدمة المرضى، مما يعكس التزام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد الجبالي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة دعاء صلاح، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد عبد السلام، مدير المستشفى. 

 

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى الجميع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

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