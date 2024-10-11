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تاركًا 5 أطفال، مصرع سباك صعقًا بالكهرباء أثناء عمله ببني سويف

تشييع جنازة ببني
تشييع جنازة ببني سويف

لقي سباك مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه موتور مياه في أحد المنازل بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم تشييع جثمانه، صباح اليوم الجمعة، وسط أجواء حزينة ومشاركة واسعة من أهالي قريته والقرى المجاورة.

 

تفاصيل وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في بني سويف

 

 بدأت تفاصيل الحادث بتلقي مركز شرطة ببا بلاغًا بتعرض الشاب، الذي يعمل في مهنة السباكة، لصعق كهربائي أثناء قيامه بإصلاح موتور المياه، وعلى الفور، تحركت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ووفقًا لتقرير مفتش الصحة المختص، فقد تبين أن الوفاة نتجت عن صعق كهربائي، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى على جسد الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثمان.

 

تشييع جثمان سباك توفي أثناء عمله ببني سويف

وشهدت قرية عزبة نجيب، التابعة لمركز ببا، جنوب، صباح اليوم الجمعة، تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بقرية غياضة الشرقية شرق النيل، وشارك في الجنازة العديد من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث عبر الجميع عن حزنهم لفقدان هذا الشاب.

 

كان معروفًا بحسن أخلاقه وترك 5 أطفال

وقال أحد أهالي القرية إن الشاب المتوفى كان من رواد المساجد وملتزمًا بأداء الصلوات في وقتها، مضيفًا أنه كان دائم التطوع في أعمال الخير وكان يهتم بنظافة المسجد هو وأطفاله بشكل دوري، لافتًا إلى أن الشاب الفقيد كان معروفًا بحسن أخلاقه وتفانيه في خدمة مجتمعه، وهو ما جعل وفاته خسارة كبيرة لأسرته وأهالي قريته، خاصة أنه رحل وترك خلفه خمسة أطفال.

 

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