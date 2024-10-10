الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع سائق توك توك على يد زميله في مشاجرة ببني سويف

مصرع سائق توك توك
مصرع سائق توك توك على يد زميله

لقي شاب مصرعه بطعنة سلاح أبيض على يد آخر، يعملان سائقي توك توك، إثر مشاجرة بينهما بالطريق الفرعي بين قريتي منهرو وميانة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

 

بلاغ مقتل شاب على يد آخر ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغًا بوفاة شاب على آيدي آخر، إثر مشاجرة بينهما بالطريق الفرعي بين قريتي منهرو وميانة، بدائرة المركز، وتم التوجيه بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، حيث تبين وفاة الشاب "عبد الرحمن م.أ" 19 عامًا، سائق توك توك، نتيجة طعنة غائرة أثناء مشاجرة مع آخر يدعى "محمود ر.ع" 19 عامًا، سائق توك توك، يقيمان قرية منهرو بدائرة المركز.

 

معاكسة الفتيات تتسبب في مقتل شاب ببني سويف

ودلت التحريات أن المشاجرة نشبت بينهما بالطريق الفرعي بين قريتي منهرو وميانة، بسبب خلاف على معاكسة الفتيات، ما أدى لحدوث مشادة بينهما تطورت لمشاجرة استخدما فيها أسلحة بيضاء، ونتج عن المشاجرة وفاة شاب وإصابة آخر، تم التحفظ عليه.

وتم نقل جثة الشاب المتوفي إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وقوات الشرطة، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاستصدار تصريح دفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

وأكد الجاني في أقواله، أن مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه نتيجة تراشق بالألفاظ، ثم تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاة "عبد الرحمن" وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

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