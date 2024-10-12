تشريح جثتي لصين قتلهما خفير أثناء محاولتهما سرقة حديد كمباوند بالسلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثتي لصين لقيا مصرعهما علي يد خفير أثناء محاولتهما سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بكمباوند سكن أهل مصر بمنطقة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ودلت التحريات على أن 4 لصوص كانوا يستقلون تروسيكل وحاولوا سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة سكن أهل مصر بدائرة قسم شرطة السلام، وأثناء ذلك انتبه الخفراء لهمم وحاولوا منعهم فأطلقوا النار عليهما وقتلوا 2 منهم، ولاذ آخرون بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الهاربين كما تم ضبط الخفيرين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة وتبين أن أحدهم أطلق النار من فرد خرطوش.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار وسقوط ضحايا بمنطقة النهضة بالسلام، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين مصرع شابين بعد إطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما دراجة نارية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.