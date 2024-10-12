مقتل لصين أثناء سرقة موقع تحت الإنشاء بالسلام

أقدم خفير على قتل لصين أثناء محاولتهما سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بكمبوند سكن أهل مصر بمنطقة السلام.

ودلت التحريات أن 4 لصوص كانوا يستقلون تروسيكل وحاولوا سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة سكن أهل مصر بدائرة قسم شرطة السلام، وأثناء ذلك انتبه الخفراء لهمم وحاولوا منعهم فأطلقوا النار عليهما وقتلوا 2 منهم، ولاذا آخرين بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الهاربين كما تم ضبط الخفيرين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة وتبين أن أحدهم أطلق النار من فرد خرطوش.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار وسقوط ضحايا بمنطقة النهضة بالسلام،وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شابين بعد إطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما دراجة نارية، ونقلت الجثتين إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.