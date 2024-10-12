القبض على سودانيين فى فيصل وترحيلهم، مصدر أمني يوضح الحقيقة

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع صوتي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتى فيصل والبراجيل.

وأكد المصدر أن نشر مثل تلك الادعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.