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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معارك مع المقاومة جنوب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعترف جيش الاحتــلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة بمقتل جندي في معارك مع المقاومة الفلسطينية  جنوبي قطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة،  أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله، حسب ما أفادت شبكة «العربية» الإخبارية.

 

إصابة 50 جنديا إسرائيليا برصاص حزب الله 

و الثلاثاء الماضي، دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.

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جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية قطاع غزة حزب الله

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