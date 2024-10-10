الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن تمرد جنود داخل جيش الاحتلال

رئيس الأركان الإسرائيلي،
رئيس الأركان الإسرائيلي، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن 130 جنديا أعلنوا أنهم لن يمتثلوا للخدمة العسكرية ما لم يوقع رئيس الوزراء نتنياهو على صفقة المختطفين.

جيش الاحتلال يبلغ 3 من عائلات الأسرى بمقتل أبنائهم 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية،  أن الجيش الإسرائيلي أبلغ 3 من عائلات الأسرى بمقـتل أبنائهم خلال المعارك في غزة.

مقتل 3 أسرى إسرائيليين لدى حماس 

وكشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أسير لدى حركة حماس، وذلك في ظل العدوان التى تنفذه قوات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، والقتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صفقة الأسرى مع حماس لضمان استمرار الحرب لأجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية وبقاءه في الحكم.

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