الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

فارق رهيب، تعرف على تصنيف منتخبي مصر وموريتانيا قبل مواجهة الليلة

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

 يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب موريتانيا مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

 

تصنيف منتخب مصر وموريتانيا

 ويتواجد منتخب مصر في المركز الـ 31 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، بينما يحتل المنتخب الموريتاني المركز 112 عالميا.

 

المنتخب الوطني يتفوق على موريتانيا في القيمة التسويقية 

ويتفوق  المنتخب الوطني  على نظيره الموريتاني في القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة  136.55 مليون يورو.

 ويعد محمد صلاح أعلي لاعبي منتخب الفراعنة في القيمة السوقية بـ 55 مليون يورو، ويأتي خلفه عمر مرموش بـ40 مليون يورو.

بينما تبلغ قيمة منتخب موريتانيا 11.60 مليون يورو، ويعد أبو بكر كويتا أعلي لاعبي المنتخب الموريتاني قيمة تسويقية بمبلغ 5 مليون يورو، ويأتي خلفه أبو بكر كمارا بـ مليون يورو.

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام ضيفه المنتخب الموريتاني في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

اليوم، منتخب مصر يسعى لتحقيق "العلامة الكاملة" أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

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