اليوم، منتخب مصر يسعى لتحقيق "العلامة الكاملة" أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

منتخب مصر يرفع شعار لا بديل عن الفوز

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة أمام منتخب موريتانيا رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة وتحقيق العلامة الكاملة، فصلا عن توسيع الفارق مع المنتخب الموريتاني، وصيف المجموعة بثلاث نقاط، كما أن الفوز سيجعل منتخب مصر يضع قدما في نهائيات أمم إفريقيا بالمغرب.

في المقابل، فإن منتخب موريتانيا هو أيضا يدخل مباراته الليلة أمام الفراعنة، طامعا في تحقيق الفوز خارج الديار، أو العودة إلى نواكشوط بنقطة التعادل على أقل تقدير.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة موريتانيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته، استعدادًا لمواجهة موريتانيا، اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

بدأ مران منتخب مصر بالإحماءات ثم تقسيمة وحرص حسام حسن على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، كما اشتمل المران على التسديد على المرمى وضربات الترجيح.

شارك في مران المنتخب ٢٥ لاعبا وهم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود صابر وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل ومصطفي محمد أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.